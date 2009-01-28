Розслідування справи Гонгадзе не затягне моніторинг України

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Іван ПОПЕСКУ вважає, що розслідування справи Гонгадзе не продовжить термін моніторингу України.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН після схвалення в ПАРЄ резолюції, відповідно до якої стеження за ходом розслідування справи Гонгадзе було включено до процедури моніторингу України.

Він зазначив, що для завершення моніторингу Україні крім розслідування резонансних злочинів потрібно зробити ще дуже і дуже багато, зокрема, провести судову реформу та імплементувати взяті Україною на себе зобов’язання при вступі до Ради Європи.

“Наше завдання політиків в Україні, незалежно від того, в опозиції ми чи при владі, постійно думати, що влада в Україні міняється, але зобов’язання, які ми взяли перед Радою Європи ми повинні виконувати. Якщо ми хочемо грати за правилами Європи, ми повинні жити за цими правилами. А не так: тут говорити одне, а вдома робити інше”, - сказав депутат.

Серед важливих міжнародних документів, які Україні так і не вдалося імплементувати повною мірою, депутат, зокрема, назвав Європейську хартію соціального оновлення, Рамкову конвенцію захисту національних меншин, Європейську конвенцію захисту регіональних мов та мов національних меншин.

Говорячи про розслідування справи Гонгадзи, голова української делегації в ПАРЄ відзначив два ключових моменти в ній. Першим, за його словами, є доведення автентичності записів колишнього охоронця українського Президента Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, а другий – пошук зниклого генерала Олексія ПУКАЧА.

“Якщо ці два моменти вирішуються, я вважаю, що справа буде вважатися більш-менш розслідуваною”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ПАРЄ схвалила резолюцію, підготовлену підготовлений Сабіною ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР під назвою “Розслідування злочинів, нібито скоєних високопосадовцями протягом правління КУЧМИ в Україні – справа Гонгадзе, як знаковий приклад”. Згідно з документом, ПАРЄ вирішила стежити за розслідуванням справи Гонгадзе та інших резонансних злочинів в Україні в рамках процедури моніторингу.