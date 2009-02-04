Європарламент хоче більшої енергобезпеки

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Європарламент схвалив пакет рекомендацій щодо майбутньої енергетичної стратегії ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН відповідне рішення було схвалено 3 лютого на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проект доповіді Анн ЛАПЕРУЗ (група ліберальних партій, Франція) щодо Другого стратегічного енергетичного огляду проголосували 406 депутатів, проти – 168, утрималися – 87.

У документі депутати, зокрема, зазначили, що остання російсько-українська газова криза спонукає ЄС винести уроки. У зв’язку з цим депутати закликали Єврокомісію до кінця року запропоновувати проект змін до Директиви щодо постачання газу від 2004 року, які б передбачали обов’язкові і ефективні національні та європейський плани на випадок екстрених ситуацій. Ці плани мають включати в себе спільне оголошення надзвичайної ситуації, надання існуючих можливостей для постачання газу з урахуванням наявної інфраструктури постраждалим країнам, координований диспетчерський контроль, розгортання надзвичайних дій в країнах, що постраждали менше, з метою збільшення кількості газу для постраждалих ринків.

Крім того, депутати висловилися за розвиток мережі підземних сховищ газу, а також поєднання європейської газопровідної системи.

У документі зазначається, що залежність країн-членів ЄС від імпортованого газу залишиться досить великою і в майбутньому, а до 2030 року може навіть зрости з нинішніх 50% до 70%, що, на переконання депутатів, потребує підписання нової угоди про партнерство з Росією, яка на сьогодні постачає 42% всього імпортного газу до ЄС та 30% - нафти.

У доповіді зазначається, що ЄС, Росія та Україна мали б укласти тристоронню угоду щодо забезпечення постачання газу з Росію через Україну до ЄС в наступні роки. Крім того, депутати висловилися за включення питань енергетичної безпеки в майбутні угоди про торгівлю, асоціацію та партнерство і співробітництво з країнами-виробниками і транзит ерами, відповідно до яких заборонялося б переривати постачання енергоресурсів при комерційних суперечках. Парламент також підтримав переговори з Росією для заміни угоди про співробітництво і партнерство від 1997 року.

Депутати також висловилися за будівництво додаткових газопроводів, таких як “Набукко”, газопроводу Туреччина-Греція-Італія та “Південного потоку”, а також за розвиток терміналів з отримання та переробки скрапленого газу.

Крім того, у документі міститься заклик до лідерів країн-членів ЄС переглянути екологічні цілі до 2050 року з тим, щоб зменшити викиди “парникових” газів в атмосферу на 60%-80%, довести частку відновлювальної енергетики до 60%, покращити енергоефективність на 35%.

Депутати також висловилися за необхідність розвитку ядерної енергетики виключно на максимально можливому технологічному рівні безпеки, і закликали Єврокомісію розробити спеціальну “дорожню карту” інвестицій в ядерну енергетику.

У документі також вітається пропозиція активніше використовувати потенційні можливості узбережжя Північного, Балтійського та Середземного морів для виробництва вітрової електроенергії.