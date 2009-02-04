Справа по Зміїному не була територіальною суперечкою

Київ. 4 лютого. УНІАН. Справа, яку розглядав Міжнародний суд ООН у Гаазі, не була територіальним спором між Україною та Румунією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив заступник міністра закордонних справ Олександр КУПЧИШИН на прес-конференції у Києві.

Він наголосив, що державні кордони України та Румунії були визначені міждержавним договором у 1997 році.

«Завдання перед судом було не визначити статус території, не визначити статус острова Зміїний, це все було визначено, а провести лінію делімітації економічної зони і континентального шельфу між двома державами», - наголосив О.КУПЧИШИН.

Він додав, що початковою точкою було визначено точку дотику державних кордонів на відстані 12 миль від берегів двох держав.

«Тому ніяких територіальних претензій у Румунії до України не було. Все було вирішено у 1997 році», - підкреслив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) виніс ухвалу, якою визначив, що острів Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України під час визначення серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії в Чорному морі під час делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Коментуючи це рішення, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявив, що внаслідок визначеної судом лінії делімітації морські простори в її районі співвідносяться як 2,1:1 на користь України. За його словами, на боці України залишилися практично всі розвідані нафтогазові родовища.

Справа про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі була в суді за ініціативою Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контрмеморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважала, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Разом з тим Україна доводила, що о. Зміїний усе ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно було розділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Острів Зміїний є територією України, що закріплено в договорі про добросусідство та співпрацю між Україною та Румунією 1997 року.