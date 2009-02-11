У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владіміра Шпідли
01:32, 11 лютого 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар оголосить про початок реалізації європейської програми скорочення різниці в оплаті праці чоловіків та жінок. Єврокомісія створить спеціальний веб-сайт для обміну передовим досвідом країн-членів ЄС щодо подолання цієї диспропорції. В цілому, в Європі жінки отримують зарплату на 17% нижчу, ніж чоловіки.
Дата проведення: 03 березня 2009 року Час початку: 12-15
Час початку: 12-15
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