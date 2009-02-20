Рада міністрів ЄС визначила пріоритети розвитку енергобезпеки

Брюссель. 20 лютого. УНІАН. Рада міністрів з питань транспорту, енергетики та телекомунікацій ЄС визначила пріоритети політики із забезпечення енергобезпеки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених Радою на засіданні 19 лютого.

Рада, зокрема, встановила короткострокові та довгострокові пріоритети. До короткострокових пріоритетів відноситься діяльність з об’єднання енергетичних мереж ЄС, диверсифікація джерел постачання енергоресурсів та транзитних маршрутів постачання, зокрема, в газовій сфері. Зазначаючи, що необхідність посилення енергобезпеки була доведена останньою російсько-українською газовою кризою, Рада, зокрема, погодилася працювати на розвиток Південного газового коридору, диверсифікацію та розвиток постачання скрапленого газу до Європи, ефективне поєднання мереж в регіонах Балтійського та Середземного морів, поєднання електричних та газових мереж ЄС за напрямками Північ-Південь та країн Центральної та Східної Європи з країнами Північного моря. Міністри наголосили на необхідності посилення прозорості та сприяння інвестиціям в створення та розвиток підземних сховищ газу, полегшення доступу ЄС до Каспійського газу. Міністри також наголосили на важливості регулярних оцінок пропозиції та попиту на енергоресурси, в тому числі інформації щодо реального обсягу газу, що постачається до ЄС.

Виходячи з уроків, отриманих в результаті січневої російсько-української газової кризи, міністри наголосили на важливості того, щоб Європа говорила “єдиним голосом” в питаннях зовнішньої енергетичної політики, а також висловилися за посилення енергетичних відносин з третіми країнами. У цьому контексті Рада міністрів висловилася за швидкий розвиток Східного партнерства, подальший розвиток енергетичної співпраці з Росією, прийняття України та Молдови до Енергетичної спільноти, посилення відносин з країнами Середземного моря. Міністри також висловилися за розвиток механізму відповіді на кризи, схожі на останню російсько-українську, з метою забезпечення безперебійності постачання енергоресурсів в країни-члени ЄС.

До довгострокових перспектив міністри віднесли розвиток енергетики з низьким викидом СО2 в атмосферу, посилення ефективності енергетичних систем, розвиток проектів з уловлення та зберігання СО2, прискорення розвитку автомобілів на альтернативних джерелах енергетики: водні, електриці.

Рада міністрів також запропонувала Єврокомісії визначити в світлі встановлених пріоритетів законодавчі акти, які мають бути зміненими, або розробленими, визначити фінансові ресурси для реалізації нових законодавчих пропозицій, а також підготувати спільний з Європейським інвестиційним банком проект Ініціативи стабільного фінансування енергетики для мобілізації коштів на фінансових ринках для інвестування в розвиток енергетичних інфраструктурних проектів.