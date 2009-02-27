В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєни Кунєвої

В ході прес-конференції, комісар представить звіт щодо виявлених небезпечних товарах широкого вжитку в ЄС в 2008 році. Загалом, кількість виявлених небезпечних товарів для споживачів в 2008 році зросла до 1545 з 1344 в 2007 році.

Дата проведення: 26 березня 2009 року Час початку: 12-30