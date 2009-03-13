У Брюсселі Європейський політичний центр проведе дискусію на тему: “Східне партнерство: як далеко, як глибоко, як швидко?”
14:09, 13 березня 2009Новини ЄС
0 0
В дискусії візьмуть участь міністр закордонних справ головуючої в ЄС Чехії Карел Шварценберг, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, віце-прем’єр-міністр України Григорій Немиря, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер.
Дата проведення: 19 березня 2009 року Час початку: 10-30
Час початку: 10-30
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter