У Брюсселі Європейський політичний центр проведе дискусію на тему: “Східне партнерство: як далеко, як глибоко, як швидко?”

В дискусії візьмуть участь міністр закордонних справ головуючої в ЄС Чехії Карел Шварценберг, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, віце-прем’єр-міністр України Григорій Немиря, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер.

Дата проведення: 19 березня 2009 року Час початку: 10-30