Тимошенко каже про 5,5 млрд. дол. інвестицій в ГТС

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що модернізація української ГТС набагато вигідніша для Європи, аніж будівництво нових газопроводів, і вкладення 5,5 млрд. доларів дасть змогу збільшити пропускну спроможність ГТС на 60 млрд. куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у своєму виступі на Міжнародній інвестиційній конференції з питання модернізації української ГТС у Брюсселі.

«Ми знаємо, що багато говорять про альтернативні шляхи постачання газу (до Європи – УНІАН) в обхід України. Останнім часом ця ідея стала доволі популярною, про неї багато говорять. Але я хочу звернути увагу, що будівництво нових газопроводів – це десятки й десятки млрд. доларів нових грошей – це колосальні інвестиції. Але якщо в українську ГТС вкласти 5,5 млрд. дол., то це дасть змогу збільшити пропускну спроможність української ГТС на виході на 60 млрд. куб. м (на рік – УНІАН). Я хочу, щоб хтось мені назвав хоча б ще один ефективніший з економічного погляду та доцільніший – з економічного, а не політичного погляду проект», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона закликала інвесторів до співпраці в напрямі модернізації ГТС України.

Водночас прем`єр-міністр наголосила, що для робіт з модернізації та розширенню ГТС необхідно мати тверді гарантії Росії та Європейського Союзу щодо об`ємів транзиту газу через територію України в довгостроковій перспективі.

«Якщо вкладати ті гроші, які передбачені для модернізації та реконструкції, якщо вкладати ці 5,5 млрд. доларів у збільшення об`ємів експорту – ми повинні бути впевнені в тому, що транзит газу проходитиме територією України в повному масштабі, який може забезпечити Україна», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що результати сьогоднішньої конференції будуть загальним внеском у справу забезпечення енергетичної та економічної безпеки всього європейського континенту. Вона також наголосила, що сьогоднішня конференція підтверджує увагу та зацікавленість Євросоюзу в модернізації української ГТС. А Україна, своєю чергою, рухається у напрямі «всеосяжного зближення з ЄС» і послідовно вживає заходи для інтеграції в європейський енергетичний ринок. Важливим кроком у цьому напрямі є приєднання України до договору про енергетичну співдружність. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в Україні розуміють той об`єм роботи, який необхідно виконати для отримання членства в цій співдружності. Передусім обсяг цих робіт стосується увідповіднення українського законодавства європейським нормам. У цьому контексті Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що стратегія України щодо синхронного об`єднання енергетичних мереж України і ЄС залишається незмінною. Вона також сказала, що це об`єднання дасть змогу Україні реалізувати потенціал до збільшення вироблення електроенергії щонайменше на 30%.

«Окрім комерційної вигоди для всіх сторін, така синхронізація стане суттєвим чинником підвищення безпеки енергопостачання і України, і об`єднаної Європи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Єврокомісії, на 2009-2015 роки знадобиться 2,5 млрд. євро інвестицій для модернізації української ГТС, щоб зберегти її поточні експлуатаційні потужності. Водночас заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ розкритикував цю суму, вказавши, що «сума, необхідна для модернізації української ГТС, повинна бути в 10 разів більша за ту, яка обговорюється на міжнародній інвестиційній конференції в Брюсселі щодо модернізації української ГТС».

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2008 року газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складалася з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.