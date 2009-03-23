МЗС стурбоване рішенням ЄС щодо візової політики

Київ. 23 березня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Україні висловлює занепокоєння з приводу обмеження потенціалу взаємодії з Європейським Союзом у візово-міграційній сфері в рамках «Східного партнерства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив речник МЗС Василь КИРИЛИЧ, коментуючи рішення Європейської Ради стосовно «Східного партнерства» від 19-20 березня.

«Підміна перспективи запровадження безвізового режиму як двостороннього пріоритету лише його лібералізацією не відповідає існуючому формату відносин між Україною та ЄС і може значно зменшити привабливість «Східного партнерства» для інших країн-партнерів», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Разом з тим він додав, що Україна вітає прагматичне залучення третіх сторін, які поділяють цілі та принципи «Східного партнерства», до реалізації його окремих проектів.

В.КИРИЛИЧ також зазначив, що МЗС вітає прагнення Європейського Союзу посилити якість відносин з його європейськими сусідами. За його словами, заслуговує на підтримку включення до «Східного партнерства», згідно з пропозиціями України, формули політичної асоціації та економічної інтеграції як базового принципу розбудови взаємин між ЄС та країнами-партнерами.

«Україна готова й надалі брати участь у впровадженні «Східного партнерства» настільки, наскільки це відповідатиме стратегічному курсу нашої держави на європейську інтеграцію і сприятиме вирішенню практичних питань наближення України до ЄС», - зазначив В.КИРИЛИЧ.

Він додав, що МЗС очікує, що інавгураційний саміт «Східного партнерства» 7 травня стане знаковою подією і окреслить пріоритети розвитку ініціативи на найближчу перспективу.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» – польсько-швецька ініціатива, спрямована на покращення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) принципово погодилася започаткувати цей проект. Остаточне рішення буде прийнято на засіданні Європейської Ради 19-20 березня. Установчий саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав-членів ЄС та країн-партнерів відбудеться 7 травня.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.

20 березня Європейська Рада затвердила політику «Східне партнерство», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.