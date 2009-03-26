В ЄС скоротять затримки літаків

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Європарламент схвалив другий пакет законодавства щодо єдиного авіапростору.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні проекти доповідей Маріана-Яна МАРІНЕСКУ (група народних партій, Румунія) були схвалені 25 березня на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Відповідно до пакету законодавства, країни-члени мають запровадити схеми покращення авіа руху в національні програми надання авіаційних послуг з метою скорочення маршрутів руху за рахунок зміни повітряних коридорів. При цьому, країни-члени мають використовувати заохочення та санкції до компаній, що надають послуги з регулювання авіаційним рухом з метою досягнення поставлених цілей.

Ключовим у розвитку більш коротких авіамаршрутів депутати називають створення Функціональних повітряних блоків на відміну від існуючих нині національних зон контролю за рухом. Нинішня система повітряних коридорів, зазначає Європарламент, приводить до “пробок”, затримок рейсів та надлишкового споживання літаками пального.

Відповідно до рішення, Функціональні повітряні блоки мають бути створені протягом трьох років з моменту набуття чинності новим законодавством, тобто до червня 2012 року. З цією метою буде призначено європейського координатора, а фінансування програм здійснюватиметься за рахунок програм на розвиток транс-європейських мереж та грошей Європейського інвестиційного банку.

Крім того, пакет законодавства передбачає розширення повноважень Європейського агентства авіаційної безпеки, зокрема, через надання йому повноважень на створення єдиних та обов’язкових правил щодо безпеки аеропортів, управління рухом та навігацією.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала другий пакет законодавства щодо Єдиного авіаційного простору в ЄС у 2008 році. За оцінками Єврокомісії, застосування більш прямих, а відтак і більш коротких маршрутів приведе до зменшення споживання пального літаками на 11%, і скоротити затримки рейсів в середньому на 8-14 хвилин. На сьогодні витратити авіакомпаній в ЄС через затримки рейсів становлять 1,3-1,9 млрд. євро на рік.