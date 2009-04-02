Лідери G20 по-різному бачать боротьбу з кризою

Брюссель. 2 квітня. УНІАН. Лідери “великої двадцятки” (G20) по-різному бачать шляхи виходу з кризи. Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”, напередодні сьогоднішнього пленарного засідання самміту G20 у Лондоні, лідери найбільших економік світу провели багато двосторонніх зустрічей і ряд прес-конференцій, на яких висловили пресі свої погляди на подальші кроки у боротьбі з кризою.

Так, Президент США Барак ОБАМА та прем’єр-міністр Великобританії Гордон БРАУН на спільній прес-конференції 1 квітня наголосили на важливості скоординованих дій зі стимулювання економіки.

“Не потрібно обмежувати майбутнє через побоювання сьогодення”, - заявив американський Президент, зазначивши, що країни можуть збільшувати свої борги для стимулювання розвитку економіки. Водночас, він зазначив, що в світі має зростати розуміння, що США більше не будуть “ненаситним споживчим ринком”, від якого залежали багато експортно-орієнтованих економік світу.

Водночас, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ та Президент Франції Ніколя САРКОЗІ на спільній прес-конференції наголосили на потребі покращувати регулювання фінансових ринків.

“Ми хочемо, щоб принципи нового регулювання були найголовнішою ціллю... Це не дискутується”, - заявив французький Президент.

“В комюніке потрібно закласти дуже конкретні кроки. Самміт має визначити нову архітектуру фінансових ринків”, - підкреслила А.МЕРКЕЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Лондоні проходить другий самміт G20. В ході одноденного самміту лідери 20-ти найбільших економік світу обговорять питання сприяння економічному зростанню, управління та попередження світових фінансових криз, покращення регулювання фінансових ринків, підтримки країн, що розвиваються. Перший самміт G20 відбувся 14-15 листопада 2008 року у Вашингтоні.