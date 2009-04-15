Програма інформування населення про євроінтеграцію погано фінансується

Київ. 15 квітня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ зазначає, що головною причиною неналежного виконання державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України є її неналежне фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань європейської інтеграції щодо стану виконання відповідної державної цільової програми.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, на цей рік МЗС визначено ключовим розпорядником бюджетних коштів за двома проектами програми. «Але на цей рік поки що в бюджеті нуль», - сказав він.

При цьому, за словами К.ЄЛІСЄЄВА, в рамках програми передбачається виділити 2,5 млн. грн. «на абсолютно реальні і прагматичні речі, які мають здійснюватися для інформування громадськості». Зокрема, на розробку та виготовлення бюлетенів, листівок, плакатів. «Але коли немає коштів дуже важко розгортати активну діяльність в середині країни», - сказав заступник міністра.

В свою чергу, народний депутат, член комітету ВР з питань євроінтеграції Ірина ГЕРАЩЕНКО нагадала, що минулого року на виконання державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції передбачалося виділити 5 млн. 436 тис. грн., але заборгованість за цією програмою становить понад 600 тис. грн.

Вона нагадала, що програма була ухвалена влітку, і її фінансування розпочалося тільки у вересні.

Крім того, за словами І.ГЕРАЩЕНКО, протягом минулого року спостерігався формальний підхід до виконання програми з боку міністерств та відомств. Зокрема, на офіційних веб-сайтах так і не були відкриті спеціальні сторінки, які б інформували громадськість про євроінтеграцію.

Крім того, додала вона, не завжди публічно проводилися тендери щодо розміщення інформаційних матеріалів з цього питання. Для прикладу І.ГЕРАЩЕНКО навела той факт, що переважна кількість телероликів була розміщена на Першому діловому каналі, в той час як це варто було зробити на обласних телеканалах та Першому національному.

«Очікуваним результатом виконання програми у минулому році був рівень поінформованості громадян та, відповідно, підтримки ними вступу України до ЄС у 50%, фактично лише 40% громадян дають ствердну відповідь на запитання щодо членства України в ЄС», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.