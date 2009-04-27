Вартість ЄАНТК на базі ”Одеси-Бродів” може сягнути 8 млрд. дол.

Київ. 27 квітня. УНІАН. Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що вартість реалізації проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі нафтопроводу «Одеса-Броди» згідно із затвердженим техніко-економічним обгрунтуванням (ТЕО) становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, затверджене 24 квітня ТЕО проекту ЄАНТК на базі «Одеса-Броди» передбачає три етапи реалізації.

На першому етапі планується прокачування нафти в обсязі до 5 млн. тонн на рік в аверсному режимі нафтопроводом «Одеса-Броди» на два західноукраїнські нафтопереробні заводи – НПК «Галичина» і ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», а також транзит нафти в обсязі 6-5 млн. тонн у напрямі західного кордону України з можливістю подальшого транспортування до Чехії, Словаччини, Австрії, Угорщини.

Другий етап передбачає транспортування додаткових 10 млн. тонн нафти на рік нафтопроводом «Одеса-Броди» у напрямі польських міст Плоцьк і Гданськ.

На третьому етапі планується збільшити загальну пропускну спроможність нафтопроводу «Одеса-Броди» до понад 40 млн. тонн нафти на рік.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що вартість другого і третього етапу коливається від 2 млрд. дол. (при транспортуванні нафти в обсязі до 20 млн. тонн) до 8 млрд. дол. (при транспортуванні 40 і більше млн. тонн). За його словами, вартість реалізації першого етапу оцінюється в декілька десятків мільйонів доларів.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що ТЕО ЄАНТК на базі «Одеса-Броди», на відміну від інших бізнес-планів по «Одеса-Броди», передбачає економічне обгрунтування транспортування каспійської нафти від постачальника (Азербайджан) до кінцевих споживачів.

«ТЕО підтверджує економічну доцільність, технічну можливість, комерційну привабливість і конкурентоспроможність усіх маршрутів нафтотранспортного коридору», – сказав він.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що затвердження ТЕО ЄАНТК на базі «Одеса-Броди» є умовою для подальших переговорів учасників проекту (Азербайджан, Грузія, Литва, Польща, Україна) з іншими зацікавленими сторонами про фінансування і конкретну реалізацію проекту.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів СП «Сарматія» було затверджено ТЕО ЄАНТК, підготовлене на замовлення Міжнародного нафтотранспортного підприємства «Сарматія» компанією Granherne Limited разом із партнерами – компаніями Purvin&Gertz та Greengate LLC.

У ТЕО проаналізовані ринкові, технічні та економічні аспекти реалізації проекту, надано рекомендації щодо його фінансування та структури управління. Висновки ТЕО ЄАНТК підтверджують наявність необхідних ресурсів Каспійської нафти (та попит на неї в Європі), достатніх для рентабельного функціонування коридору при розгалуженні його у м. Броди за трьома напрямками: на Польщу, на Словаччину, Чехію, Австрію та на Білорусь і Балтійські країни. ТЕО передбачає поетапну реалізацію проекту ЄАНТК.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би постачати каспійську нафту в країни Західної та Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі було підписано «Спільну декларацію Ради Міністрів Республіки Польща, Кабінету Міністрів України та Європейської комісії з питання надання підтримки проекту «ЄАНТК».

12 липня 2004 року у Варшаві було створено міжнародне трубопровідне підприємство ТОВ МТП «Сарматіа». Його учасниками стали: PERN Przyjazn S.A. і ВАТ «Укртранснафта».