Угода про спрощення візового режиму для українців працює все краще

Київ. 7 травня. УНІАН. Україна і Європейський Союз констатують позитивні зрушення в реалізації положень Угоди про спрощення оформлення віз для українців при поїздках до країн-членів ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на засіданні Спільного візового комітету Україна-ЄС у Києві 6 травня.

Сторони, зокрема, відзначили значне зростання кількості виданих шенгенських віз у 2008 році в порівнянні з 2007 р. Крім цього, кількість відмов у видачі віз зменшилась із 12-14% до 5-6% від кількості візових клопотань, зростає частка оформлених багаторазових та безкоштовних віз.

Водночас українська делегація, яку очолив заступник міністра МЗС Костянтин ЄЛІСЕЄВ, представила свої зауваження щодо низки системних порушень державами-членами Євросоюзу зазначеної Угоди та звернулася з вимогою до ЄС вжити дієвих та невідкладних заходів з метою їх усунення.

Під час зустрічі також були розглянуті пропозиції української сторони щодо внесення змін та доповнень до Угоди про спрощення оформлення віз, спрямованих на розширення категорій українських громадян, які могли б користуватися візовими перевагами.

Окрему увагу було приділено усуненню візових обмежень з боку ЄС для українських міжнародних автоперевізників.

Довідка УНІАН. Угода про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС підписана в червені 2007 р. і набула чинності 1 січня 2008 р. Відповідно до її положень, значно розширюється категорія осіб для можливості отримання багаторазових та безкоштовних віз до країн - членів ЄС, упорядковується перелік документів, необхідних для видачі віз громадянам України, а також визнається перспектива запровадження взаємного безвізового режиму поїздок між громадянами України та ЄС.

Крім цього, Угода запроваджує порядок ідентифікації та повернення нелегальних мігрантів, а також спрощення їх транзитного проїзду. Спільна декларація до Угоди передбачає зобов`язання ЄС надати Україні додаткову фінансову та технічну допомогу для ефективної імплементації угоди про реадмісію.

Спільний візовий комітет Україна-ЄС було створено минулого року з метою постійного моніторингу поточного стану та шляхів покращення імплементації Угоди.