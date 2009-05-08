ЄС створить ЗВТ та спростить візовий режим для країн-партнерів

Брюссель. 8 травня. УНІАН. В рамках “Східного партнерства” створюватимуться зони вільної торгівлі та спрощуватиметься візовий режим.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у фінальній декларації самміту “Східного партнерства”, якій відбувся 7 травня в Празі.

“Учасники Празького самміту поділяють бажання поглибити та інтенсифікувати двосторонні відносини між ЄС та країнами-партнерами, враховуючи специфічну ситуацію та амбіції кожної країни-партнера і поважаючи існуючи двосторонні відносини між ЄС та відповідною країною-партнером”, - написано в документі.

У декларації зазначається, що в рамках “Східного партнерства” мають укладатися угоди про асоціацію між ЄС та країнами-партнерами. Одним з ключових елементів таких угод має стати створення зон вільної торгівлі, що в майбутньому може привести до створення мережі глибоких та всебічних зон вільної торгівлі.

В документі міститься також зобов’язання ЄС розвивати програми інституціального будівництва з країнами-партнерами для покращення їх адміністративних здатностей, в тому числі шляхом тренувань, технічної допомоги та інших заходів.

Іншим важливим аспектом в документі називається питання мобільності громадян.

“Це (підтримка спрощення візового режиму – УНІАН) сприятиме мобільності громадян країн-партнерів через угоди про спрощення візового режиму та реадміссію; ЄС в рамках Глобального підходу до міграції також здійснить важливі кроки до повної лібералізації візового режиму, як довгострокової цілі для окремих країн-партнерів”, - наголошується в декларації.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі відбувся інавгураційний самміт “Східного партнерства” – нової ініціативи ЄС, направленої на посилення співпраці зі східними країнами-партнерами. Ініціатива “Східне партнерство” була запропонована в 2008 році Польщею та Швецією і остаточно затверджена на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 20 березня цього року.