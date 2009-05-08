Міжнародні фінінституції мають підтримати ”Східне партнерство”

Брюссель. 8 травня. УНІАН. Учасники Празького самміту закликали міжнародні фінансові інституції підтримати “Східне партнерство”.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у фінальній декларації самміту “Східного партнерства”, якій відбувся 7 травня в Празі.

“Учасники Празького самміту згодні, що крім грантової допомоги ЄС та національного фінансування, імплементація “Східного партнерства” потребуватиме додаткових фінансових ресурсів, а тому закликають інших донорів, міжнародні фінансові інституції та приватний сектор забезпечити додаткове фінансування на підтримку реформ, ключових ініціатив та проектів”, - написано в документі.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі відбувся інавгураційний самміт “Східного партнерства” – нової ініціативи ЄС, направленої на посилення співпраці зі східними країнами-партнерами. Ініціатива “Східне партнерство” була запропонована в 2008 році Польщею та Швецією і остаточно затверджена на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 20 березня цього року. Згідно з рішенням Європейської Ради, на реалізацію “Східного партнерства” планується виділити 600 млн. євро протягом 2009-2013 років.