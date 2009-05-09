”Набукко” підтримали Азербайджан, Єгипет та Туреччина

Брюссель. 9 травня. УНІАН. ЄС, Туреччина, Грузія, Азербайджан та Єгипет домовилися розвивати “Набукко”.

Як передає власний кореспондент УНІАН, це закріплено у декларації за підсумками Празького самміту щодо розвитку “Південного коридору” (коридору з постачання енергоресурсів з регіону Каспійського моря до ЄС – УНІАН).

“Ми декларуємо, що концепція “Південного коридору” є додатковою до інших існуючих енергетичних і транспортних партнерств і проектів ЄС, і відкрита для участі та внесків третіх сторін”, - зазначається в документі.

В декларації зазначається, що країни-підписанти домовилися надати необхідну політичну, і, де можливо, технічну та фінансову підтримку будівництву Південного коридору, включаючи Транс-Каспійський газопровід, з метою диверсифікації джерел енергопостачання, ринків та транспортних маршрутів.

У документі також зазначається, що країни, які приєдналися до документу, розвиватимуть прозорий та недискримінаційний режим транспортування нафти та газу, створюватимуть прямі зв’язки між обома берегами Каспійського моря, сприятимуть активності приватних компаній у розвитку коридору. Країни-члени ЄС та Туреччина також домовилися сприяти реалізації проекту газопроводу Туреччина-Греція-Італія.

Незважаючи на те, що Декларацію підписали такі постачальники енергоресурсів, як Азербайджан та Єгипет, та транзит ери – Грузія і Туреччина, основні постачальники з регіону Каспійського моря – Казахстан, Узбекистан, Туркменістан – відмовилися підписувати цей документ.

“Очевидно, що ці країни не люблять підписувати декларації такого типу, і ніколи не роблять цього, і сьогоднішній день не став винятком”, - заявив на прес-конференції по завершенню самміту голова чеського президентства в ЄС Мірек ТОПОЛАНЕК.

Як повідомляв УНІАН, проект “Набукко” передбачає будівництво газопроводу між Азербайджаном та Австрією довжиною 3300 км. Проект розрахований на постачання 26-32 млрд. кубометрів газу на рік, його вартість оцінюється в 7,9 млрд. євро, а роботи з будівництва планується завершити до 2014 року.