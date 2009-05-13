Ющенко каже про зацікавленість в альтернативній енергетиці

Київ. 13 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна зацікавлена у фінському досвіді використання альтернативної енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив журналістам на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Тар’єю ХАЛОНЕН.

В.ЮЩЕНКО сказав, що під час його переговорів з президентом Фінляндії енергетична тема була однією з ключових. Зокрема Президент України зазначив, що Фінляндія є провідною країною у сфері використання альтернативної енергії. За словами В.ЮЩЕНКА, цей досвід є дуже важливим для України. «Ми говорили про те, як сформувати узгоджену політику у цих питаннях», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, йшлося про те, як «не обожнювати як ресурс нафту і газ”, «а більше уваги приділяти іншим джерелам енергії».