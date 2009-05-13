Посол РФ пояснив європейцям, чому в Москві забороняють гей-паради

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Посол Російської Федерації при ЄС Володимир ЧИЖОВ пояснює, що заборона гей-парадів в Москві викликана лише намірами зберегти громадянський спокій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи можливість відмови нідерландської групи The Toppers від виступу на “Євробаченні” в Москві у випадку заборони гей-параду, призначеного на 16 травня.

“Моя особиста позиція – право на сексуальну орієнтацію є одним з прав людини. Але гей-паради, це вже щось інше”, - сказав В.ЧИЖОВ.

“Думаю, московська мерія (забороняючи гей-паради – УНІАН) керується бажанням уникнути можливих сутичок та порушень громадського спокою”, - додав російський Посол.

Він також порадив лідерам гей-організацій Росії відзначати свої свята в інший, ніж проведення гей-парадів, спосіб.

Як повідомляв УНІАН, нідерландська група The Toppers заявила про намір відмовитися від участі у фіналі “Євробачення” в Москві, у випадку, якщо московська мерія знову заборонить проведення гей-параду, як і в попередні роки.