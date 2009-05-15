Міністри ЄС розпочнуть підготовку до самміту з Росією

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Міністри закордонних справ ЄС обговорять підготовку до самміту з Росією, а також ситуацію в Грузії та Молдові.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, повідомило джерело в чеському президентстві в ЄС.

“Підготовка до самміту ЄС-Росія стане ключовим питанням засідання Ради міністрів”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, в ході самміту, якій відбудеться 21-22 травня в Хабаровську, планується обговорити стан двосторонніх відносин між ЄС та Росією, а також співпрацю в області енергетики, боротьби з кліматичними змінами, вступ Росії до Світової організації торгівлі. Крім того, сторони обговорять міжнародні питання, такі як Близькосхідний мирний процес, Іранська ядерна програма, ситуація в Грузії, Молдові, Афганістані та Пакистані.

В ході засідання 18-19 травня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС планує також обговорити ситуацію в Молдові та нинішній стан відносин Молдови з ЄС після заворушень, що сталися в Кишиневі на початку квітня цього року після проведених 5 квітня парламентських виборів.

Ще одним питанням, яке міністри планують обговорити в ході засідання Ради, стануть відносини з Грузією. За словами співрозмовника агентства, міністри, зокрема, планують обмінятися думками щодо можливості початку переговорів про створення зони вільної торгівлі, а також про спрощення візового режиму з Грузією.

“Серед іншого може бути обговорено і питання присутності іноземних спостерігачів в Грузії”, - сказав співрозмовник агентства.