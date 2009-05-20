ВР ратифікувала угоду про перевезення небезпечних речовин внутрішніми водами

Київ. 20 травня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила закону України „Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосувало 344 із 439 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Дана угода була підписана 26 травня 2000 року.

Прийняття цього закону є необхідною умовою роботи українських транспортних операторів при здійснені перевезень небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами, а також сприятиме реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу в галузі транспорту.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону, приєднання України до Угоди ВОПНВ сприятиме встановленню правового регулювання перевезень небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України, а саме встановленню єдиних норм та вимог щодо безпеки транспортування небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України та створенню правової бази у сфері транспортування небезпечних вантажів для інтеграції України до ЄС.

Також передбачається повноцінна участь України у функціонуванні річкової транспортної системи Європи (Дунай, Рейн, Дніпро), у тому числі Євразійських транспортних коридорів; приведення нормативно-правової та нормативно-технічної бази України у сфері регулювання перевезень небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами у відповідність до міжнародних норм; виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, діючими у сфері перевезень небезпечних вантажів.

Крім того, закон сприятиме впровадженню в Україні стандартів Європейського Союзу з безпеки руху; наближенню національних технічних, технологічних та екологічних стандартів, діючих у сфері транспортування небезпечних вантажів, до міжнародних; охороні життя та здоров’я людей шляхом встановлення вимог щодо безпеки транспортування небезпечних вантажів; охороні навколишнього середовища шляхом усунення забруднення внаслідок аварій та аварійних ситуацій при транспортуванні; полегшенню транспортних операцій та сприяння розвитку міжнародної торгівлі.