В бельгійському Серенгу проходить міжнародний лицарський турнір (фоторепортаж)

10:43, 24 травня 2009
Новини ЄС
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1000 учасників з 13 країн світу

Брюссель. 24 травня. УНІАН. В бельгійському місті Серенг поблизу Льєжа проходить дводенний міжнародний лицарський турнір.

Для участі в турнірі прибуло близько тисячі прихильників лицарського бойового мистецтва з 13 країн світу. Серед учасників вихідці з Німеччини, Австралії, Нової Зеландії, Канади, США, Франції, Великобританії, Італії, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Швеції і, звичайно, Бельгії.

В програмі – змагання легких лицарів, битва на списах, битва піших лицарів на мечах, виїждження коней, змагання лучників.

Фото Сергія Воропаєва.
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