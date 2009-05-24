В бельгійському Серенгу проходить міжнародний лицарський турнір (фоторепортаж)

Брюссель. 24 травня. УНІАН. В бельгійському місті Серенг поблизу Льєжа проходить дводенний міжнародний лицарський турнір.

Для участі в турнірі прибуло близько тисячі прихильників лицарського бойового мистецтва з 13 країн світу. Серед учасників вихідці з Німеччини, Австралії, Нової Зеландії, Канади, США, Франції, Великобританії, Італії, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Швеції і, звичайно, Бельгії.

В програмі – змагання легких лицарів, битва на списах, битва піших лицарів на мечах, виїждження коней, змагання лучників.

Фото Сергія Воропаєва.