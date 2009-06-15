У Люксембургу відбудеться засідання Ради співробітництва Україна-ЄС

В засіданні візьмуть участь прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр Солана, представники чеського президентства в ЄС. В ході засідання сторони планують обговорити поточний стан двосторонніх відносин, хід переговорів про угоду про асоціацію, питання візового діалогу та політичної ситуації в країні. По завершенню засідання відбудеться прес-конференція.

Дата події: 16 червня 2009 року. Час початку: 10-30.