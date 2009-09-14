Україна вимагатиме від Румунії не руйнувати дельту Дунаю

Київ. 14 вересня. УНІАН. Українська делегація візьме участь в 17-му засіданні Комітету з впровадження Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції Еспоо), що відбудеться з 14 по 18 вересня в Женеві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Українську делегацію очолить посол з особливих доручень МЗС Олексій ШОВКОПЛЯС.

Комітет з впровадження Конвенції Еспоо розглядатиме питання недотримання Румунією положень цієї Конвенції при проведенні господарської діяльності у дельті Дунаю.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що Україна відстоюватиме прийняття Комітетом таких рішень, які б змусили румунську сторону припинити діяльність, що призводить до руйнування екосистеми дельти Дунаю та виникнення транскордонних загроз довкіллю, зокрема на українській території.

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті зобов’язує сторони вживати належних заходів із запобігання значному шкідливому транскордонному впливу, як результату запланованої діяльності, а також його зменшення та контролю за ним.

Конвенція також містить загальні зобов’язання країн щодо проведення оцінки впливу господарської діяльності на довкілля на ранніх стадіях планування, взаємного оповіщення та спільних консультацій при розгляді усіх масштабних проектів, які можуть мати значний вплив на довкілля, що виходить за рамки територіальних кордонів.

Довідка УНІАН. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті була підписана у місті Еспоо (Фінляндія) в 1991 році й набула чинності 1997 року.

Конвенція про оцінку дії на навколишнє середовище в транскордонному контексті закріплює зобов`язання сторін стосовно оцінки дії на навколишнє середовище на ранніх стадіях планування. Вона також містить спільні зобов`язання держав повідомляти і консультуватися один з одним щодо всіх крупних проектів при їхньому розгляді, які могли б мати значний вплив на навколишнє середовище, що виходить за рамки територіальних кордонів. Конвенція набула чинності 10 вересня 1997 року.