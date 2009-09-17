Лідери ЄС хочуть від G-20 посилення фінрегулювання та боротьби з потеплінням

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Лідери ЄС планують на самміті G-20 добиватися реформ банківського сектору та посилення боротьби з кліматичними змінами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті підсумкового документу, який має бути схвалений сьогодні на неформальному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), текст якого має УНІАН.

У документі, що має визначити спільну позицію лідерів Євросоюзу напередодні самміту “великої двадцятки”, який має відбутися в американському Піттсбургу 23-24 вересня, зокрема, відзначається необхідність координованих дій країн G-20 в макроекономічній сфері, в тому числі за рахунок посилення ролі МВФ.

У проекті спільної позиції ЄС наголошується, що одним з пріоритетів при виході з фінансової кризи має стати ринок праці, при цьому особливу увагу потрібно звернути на підтримку рівня зайнятості шляхом створення нових робочих місць та сприяння мобільності працівників, покращення навичок та знань робітників відповідно до потреб ринку та посилення здатності робітників адаптуватися до нових умов.

У сфері фінансового регулювання лідери ЄС планують закликати “велику двадцятку” до швидкої імплементації рішень в цій сфері, схвалених на попередніх саммітах, зокрема, щодо схвалення Базельської рамкової вимоги до капіталів банків (так званий Basel II), провести консультації та створити єдині стандарти в бухгалтерському обліку, суттєво обмежити співробітництво з територіями так званого “податкового раю”.

У проекті спільної позиції ЄС також окрему увагу приділено питанню винагороди керівникам банківських установ, відповідальним за управління ризиками. Згідно з документом, винагороди таких банківських службовців мають бути обмеженими і повністю залежати від успіху чи неуспіху банків. Крім того, всі винагороди мають нараховуватися банками більш прозоро. Банки-порушники мають каратися санкціями на національному рівні.

Лідери Євросоюзу планують висловитися на підтримку посилення ролі Міжнародних фінансових інституцій. При цьому, вони готові підтвердити можливість ще на 50 млрд. євро збільшити свій внесок до МВФ для збільшення внеску до 125 млрд. євро. У проекті документу також наголошується на необхідності внесення змін до системи управління такими фінансовими інституціями, як МВФ та Світовий банк з розширенням представництва в керівних органах тих країн світу, які на сьогодні представлені менше, ніж могли б відповідно до своєї частки у світовій економіці.

У проекті документу висловлюється переконання лідерів ЄС у необхідності в повній мірі фінансувати програми допомоги найбіднішим країнам, зокрема, в рамках Цілей розвитку тисячоліття ООН.

Лідери ЄС також планують наголосити на необхідності боротьби з кліматичними змінами, як для зменшення негативних наслідків глобального потепління, так і з метою подолання економічної кризи, оскільки інвестиції в нові “зелені” технології, на переконання лідерів ЄС, призведуть до створення нових робочих місць та відновлення економіки в цілому.

Крім того, лідери ЄС хочуть відстояти на самміті “великої двадцятки” необхідність покращення енергетичної безпеки, зокрема, шляхом збільшення прозорості ринку нафти, в тому числі, через обов’язкове оприлюднення інформації щодо ситуації на ринках нафти країн “двадцятки” та підвищення уваги до діяльності окремих учасників ринку.