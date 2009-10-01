Росія ще з 2004 року підтримувала сепаратистські настрої в Грузії

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Міжнародна незалежна комісія з розслідування причин російсько-грузинської війни, створена ЄС у грудні 2008 року, зазначає, що вже в 2004-2008 роках Росія підтримувала сепаратистські рухи в Грузії, особливо з часів президентства Михайла СААКАШВІЛІ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Комісії, текст якої оприлюднено на її офіційному сайті.

“Він (М.СААКАШВІЛІ – УНІАН) проводив політику прискореної посиленої інтеграції, у той час, як Росія збільшила підтримку Абхазії та Південній Осетії”, - написано в документі.

“Росія брала участь в конфліктах не лише, як головний миротворець та член Групи друзів Генерального секретаря ООН, але й демонструвала чітку прихильність “сепаратистських” сторін конфлікту. Її політика відносно Грузія сприймалася Тбілісі не як миротворча, а як спрямована на роздроблення країни”, - продовжують автори документу.

При цьому в доповіді зазначається, що відносини між Росією та Грузією були складними ще за часів Президента Едуарда ШЕВАРДНАДЗЕ. Головними суперечливими темами були вимоги Грузії про виведення російських військ, закриття російських військових баз, участь Грузії в будівництві нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан, прохання Росії надати доступ її військам через територію Грузію до Чечні, зокрема, Панкійської ущелини та збільшення допомоги США на модернізацію грузинської армії.

Автори доповіді зазначають, що Росії найбільше не подобалася “прозахідність” політики Грузії, і вона відповідала на це економічними та дипломатичними покараннями.

На переконання Комісії, в грузинській політичній еліті існувала єдність думок щодо територіальної цілісності та суверенності країни, у той час, як в Росії був інший консенсус, який полягав в необхідності захищати негрузинських мешканців Абхазії та Південної Осетії з їх антигрузинськими та проросійськими настроями і тільки-но отриманими російськими паспортами, як російських громадян проти можливої грузинської агресії.

Комісія також зазначає, що наприкінці 2003-го – початку 2004-го року відбувся нетривалий період потепління у двосторонніх російсько-грузинських відносинах, коли Росія вивчала нове керівництво Грузії в особі М.СААКАШВІЛІ. Разом з тим, цей період завершився вже у квітні 2004-го, коли Грузія активізувала зусилля з реінтеграції Південної Осетії.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Комісія ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією у серпні 2008 року представила свою доповідь у Брюсселі.

Доповідь складається з трьох томів загальним обсягом понад тисяча сторінок.

Робота Комісії ЄС на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак, голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.

На початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією та Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію та Північну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.