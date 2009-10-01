Герасим`юк каже, що голосування по Росії засвідчило кризу в ПАРЄ

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Депутат Верховної Ради України, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що сьогоднішнє голосування в ПАРЄ за резолюцію про повноваження російської делегації продемонструвало кризу в Раді Європи.

Таку думку вона висловила сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН.

“Сьогоднішнє голосування продемонструвало глибоку кризу в Раді Європи навіть кардинально змінило уявлення про те, чим є Рада Європи на 60-му році життя”, - сказала вона.

Депутат зазначила, що навіть в самій доповіді швейцарського депутата Андреаса ГРОССА написано, що Рада Європи – це не дім демократії, а шпиталь, в якому лікують недостатньо здорових на демократію пацієнтів.

“Але виникає питання, хто тут лікар, і хто пацієнт, і як розпізнати пацієнта, переодягненого в халат лікаря?”, - запала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також звернула увагу на той факт, що в представленій сьогодні доповіді зазначається, що все, що ухвалює Рада Європи, в принципі не має жодного значення, оскільки це є лише думкою, до якої країни можуть і не дослухатися.

Український депутат також зазначила, що ті, хто сьогодні виступав проти позбавлень російської делегації повноважень в ПАРЄ, так само на попередній сесії навпаки вимагав позбавлення повноважень української делегації.

“І за що були такі речі щодо України? За розбіжність у поглядах щодо призначення суддів. А тут війна!”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

“Це демонстрація просто в цинічному вимірі подвійних стандартів, - додала депутат.

Вона також висловила думку, що цього разу рішення ухвалювалося у великій залежності від впливу російських депутатів на депутатів інших країн.

“Це вже не просто викликає занепокоєння, це просто перекреслює ті благородні цілі, заради яких Рада Європи була створена 60 років тому”, - наголосила український депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації.

Асамблея підтримала проект доповіді швейцарського депутата Андреаса ГРОССА 88-ма голосами “за” при 35 проти і 10 тих, що утрималися.

У документі звертається увага на той факт, що делегація Росії в ПАРЄ не має прямого впливу на дії російської влади. При цьому, Асамблея висловила переконання в необхідності створення діалогу між Росією, Грузією та Асамблеєю.

Депутати ПАРЄ висловили жаль щодо того, що Росія не виконала практично жодної ключової вимоги Асамблеї, а також щодо того, що російські депутати – члени делегації в ПАРЄ публічно заявляли про невиконання Росією вимог Асамблеї.