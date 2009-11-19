ЄК затягує початок роботи візового комітету

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Україна стурбована діями Єврокомісії, яка затягує проведення засідання візового комітету.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселві, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“ЄС намагається уникати цих дискусій під різними приводами“, - сказав він.

Та за словами заступника міністра, два місяці тому було зрештою визначено дату проведення першого засіданні візового комітету – 25 листопада цього року, однак кілька днів тому Єврокомісія відповіла, що не може провести засідання в цей день через недостатність приміщень.

“Ми можемо запросити представників комісії в Київ, чи в наше представництво при ЄС, і знайти необхідне приміщення”, - зазначив К.ЄЛІСЄЄВ, наголосивши на тому, що не сприймає такі причини, як серйозні.

Разом з тим заступник міністра зазначив, що зараз переговори з Комісією щодо проведення засідання 25 листопада ще тривають, і остаточного рішення поки не має.

Як повідомляв УНІАН, створення візового комітету передбачено угодою між Україною та ЄС про спрощення візового режиму для оцінки ходу імплементації документу.

Україна та ЄС підписали цю угоду 18 червня 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року.