”Народники” Європарламенту проти кандидата в комісари від Словаччини
Через дискрімінаційні заяви
Брюссель. 13 січня. УНІАН. Група “народних” партій Європарламенту виступає проти кандидата на посаду комісара від Словаччини Маруша СЕФКОВІЧА через дискримінаційні висловлювання останнього.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам віце-президент групи Йозеф ЗАХЕР.
“Ми дуже стурбовані заявами М.СЕФКОВІЧА про те, що його співгромадяни-роми експлуатують систему соціального захисту Словаччини”, - сказав він.
“Ми вважаємо, що людина, яка буде віце-президентом Єврокомісії не може дозволяти собі таких дискримінаційних заяв”, - додав депутат.
Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ представив кандидатів на посади комісарів, призначених країнами-членами ЄС, і розподілив між ними повноваження. М.СЕФКОВІЧ мав стати віце-президенгтом Єврокомісії, відповідальним за питання інтер-інституційних відносин та адміністрації.
11 січня в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.