”Народники” Європарламенту проти кандидата в комісари від Словаччини

Брюссель. 13 січня. УНІАН. Група “народних” партій Європарламенту виступає проти кандидата на посаду комісара від Словаччини Маруша СЕФКОВІЧА через дискримінаційні висловлювання останнього.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам віце-президент групи Йозеф ЗАХЕР.

“Ми дуже стурбовані заявами М.СЕФКОВІЧА про те, що його співгромадяни-роми експлуатують систему соціального захисту Словаччини”, - сказав він.

“Ми вважаємо, що людина, яка буде віце-президентом Єврокомісії не може дозволяти собі таких дискримінаційних заяв”, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ представив кандидатів на посади комісарів, призначених країнами-членами ЄС, і розподілив між ними повноваження. М.СЕФКОВІЧ мав стати віце-президенгтом Єврокомісії, відповідальним за питання інтер-інституційних відносин та адміністрації.

11 січня в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.