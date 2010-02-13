Янукович покращить з РФ лише ідеологічні відносини

Брюссель. 13 лютого. УНІАН. Директор програми «Росія у регіональному і глобальному контексті» фінського Інституту міжнародних справ Аркадій МОШЕС вважає, що Віктору ЯНУКОВИЧУ вдасться поліпшити відносини з Росією лише у сфері ідеології.

Таку думку він висловив у телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

«Думаю, що найбільш значуще поліпшення відносин відбудеться у сфері ідеології, а ось у сфері прагматичної співпраці ситуація залишатиметься помірно конфліктною і помірно-невизначеною», - сказав А.МОШЕС.

Він зазначив, що особливо в останні тижні свого перебування на посту Президента Віктор ЮЩЕНКО «перегнув палицю».

«Йдеться про присвоєння звання Героя України Степану Бандері тощо, що дратувало і Москву, і низку країн ЄС, а опосередковано і весь ЄС. ЯНУКОВИЧ цю ідеологізацію зовнішньої політики знімає. Тут, відповідно, є можливість вибудовувати відносини з Росією інакше», - сказав фінський експерт.

Друге важливе питання, за його словами, - питання про Севастополь, хоча і не обов`язково воно вирішуватиметься з перших же днів президентства В.ЯНУКОВИЧА. При цьому експерт висловив переконання в тому, що, якщо новий Президент України виступатиме за продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі, офіційна Москва цьому буде рада, а офіційний Брюссель нічого не матиме проти, «оскільки розширення НАТО начебто зняте з порядку денного за загальною домовленістю».

Коментуючи заяви В.ЯНУКОВИЧА про намір відновити переговори зі створення тристороннього газового консорціуму, А.МОШЕС зазначив, що цілий ряд європейських економічних гравців, як і раніше, зацікавлений у консорціумі.

Разом із тим, сказав експерт, Росія зацікавлена у консорціумі вже менше, ніж у 2001-2002 рр., коли це питання вперше почало всерйоз обговорюватися, оскільки виношує плани альтернативного будівництва нових газопроводів.

«Оскільки нового газу у неї (Росії – УНІАН) не буде, то ясно, що ставка зроблена на те, щоб обійти Україну і, у меншій мірі, Білорусь. Тут дії В.ЯНУКОВИЧА – це свого роду паніка, це остання спроба, можливо, забезпечити зацікавленість Росії у газово-транзитній співпраці», - сказав А.МОШЕС.