Хорватія приєдналася до ”Південного потоку”

Москва. 2 березня. УНІАН. Хорватія приєдналася до проекту «Південний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, відповідну угоду сьогодні в Москві підписали міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО і міністр економіки, праці і підприємництва Хорватії Джуро ПОПІЯЧ.

По завершенню російсько-хорватських переговорів прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН підкреслив, що проект «Південний потік» одержав широку міжнародну підтримку.

«До його реалізації вже підключилися Болгарія, Угорщина, Греція, Сербія і Словенія. Вигода для всіх учасників цього процесу, у тому числі і для Хорватії, яка підключилася до нього сьогодні, очевидна. У тому числі і, перш за все, - це стосується стабільності енергетичних постачань Європі і чисто економічних вигод для всіх учасників», - підкреслив він.

У свою чергу прем`єр-міністр Хорватії Ядранка КОСОР повідомила, що угода про створення і експлуатацію газопроводу на території Республіки Хорватія відкриває можливість створення сумісної компанії за участю 50% на 50% для реалізації проекту.

«Природно, буде ще багато розмов про деталі, але що для Хорватії є дуже важливим - це забезпечення постачань газу на територію Хорватії. Цією угодою Республіка Хорватія приєднується до країн, які вже підписали таку угоду, до країн, які вже є членами Євросоюзу. Це я говорю тому, що, як Вам, напевно, вже відомо, Хорватія на порозі приєднання до Євросоюзу», - заявила вона.

Вона також підкреслила, що Хорватія зацікавлена у продовженні контрактів з «Газпромом», які закінчуються в кінці цього року і, також зацікавлена у збільшенні постачань газу.

Довідка УНІАН. В цілях диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи - проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Берегова» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Його загальна протяжність становитиме близько 900 км., максимальна глибина - більше 2 км.

Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» сягатиме до 63 млрд. куб. м на рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією і Словенією підписані міжурядові угоди. Планується підписання відповідного документа з Австрією. Одним з цільових ринків для проекту «Південний потік» також є Італія.