Лазарович не боїться відбіркового туру на ”Євробачення”

Київ. 17 березня. УНІАН. Співак Василь ЛАЗАРОВИЧ не боїться нового відбіркового туру на конкурс “Євробачення”, який пройде у травні в Норвегії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Нове керівництво захотіло провести відбір. Я його не боюсь. За мене вболівають люди, мільйони людей. За мене переживає ціла Україна, а також за межами України», - сказав В.ЛАЗАРОВИЧ.

Крім того, він повідомив, що отримав контракт на представлення своєї пісні у Європі, зокрема у Німеччині.

Співак також повідомив, що візьме участь у новому відбірковому турі “Євробачення”. «Я професійний співак, тому я готовий вийти до глядачів і подарувати їм свій голос», - зазначив В.ЛАЗАРОВИЧ.

Крім того, він спростував інформацію ЗМІ про те, що він заявляв, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «для мене не указ». «Я цих коментарів не давав», - заявив В.ЛАЗАРОВИЧ і наголосив, що не збирається судитися у зв’язку із поширенням такої інформації.