Депутат ЄП вимагє від Росії чесного провадження для правозахсника Соколова

Брюссель. 19 травня. УНІАН. Голова підкомітету з питань прав людини Європарламенту Хейді ХАУТАЛА закликає владу Росії забезпечити чесне апеляційне провадження для правозахисника Олексія СОКОЛОВА, засудженого до 5 років ув’язнення.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві депутата, переданій УНІАН.

“Я з глибоким занепокоєнням дізналася про засудження правозахисника О.СОКОЛОВА13 травня 2010 року до 5-ти років ув’язнення у в’язниці суворого режиму за нібито скоєні злочини крадіжки та розбійного нападу”, - зазначається у заяві.

Депутат зазначає, що за наявною інформацією Богодановичевський суд Свердловської області виніс рішення, не взявши до уваги свідчення на підтримку О.СОКОЛОВА. Крім того, за її словами, занепокоєння викликає і досудове розслідування, на що депутат вже звертала увагу російської влади.

“Мені відомо, що О.СОКОЛОВ має намір апелювати проти цього вердикту. Російська влада має забезпечити чесне провадження, відповідно до міжнародних стандартів. Більше того, влада має гарантувати, що попередні порушення в кримінальній процедурі на стадії досудового слідства і саме судове провадження були детально і уважно вивчені під час процедури апеляції”, - наголошує Х.ХАУТАЛА.

13 травня цього року Богдановичевський міський суд Свердловської області засудив О.СОКОЛОВА до 5 років ув’язнення. Його обвинуватили в розбійному нападі на виробничу базу ВАТ “Уралтермосвар” в Богдановичі в 2004 році, де були викрадені зварювальні апарати та дріт, а також в крадіжці труб в Красноуфімську Свердловської області в 2001 році.

Як зазначає Інтернет-сайт Каспаров.Ru, обвинувачення проти О.СОКОЛОВА були побудовані на основі показів кримінальних злочинців-рецидістів, при цьому деякі з них заявляли О.СОКОЛОВУ про тиск на них.

Російський правозахисник став відомим після розповсюдження фільму “Фабрика совісті”, побудованого на документальному матеріалі тренувань розправ над ув’язненими. Правозахисник також займався громадським розслідуванням вбивств та знущань над ув’язненими в Копійську 31 травня 2008 року та інших випадків тортур в місцях позбавлення волі.