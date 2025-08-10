Танці какаду виявилися набагато складнішими та різноманітнішими, ніж вважалося раніше.

Какаду володіють напрочуд різноманітним репертуаром танцювальних рухів. Учені ідентифікували 30 різних рухів у птахів, які утримуються в неволі, пише Spiegel.

Зазначається, що вчені з австралійського університету Чарльза Стерта у своєму дослідженні ідентифікували 17 нових рухів какаду. Вони ще жодного разу не були задокументовані.

"Танці какаду набагато складніші та різноманітніші, ніж вважалося раніше", - заявила авторка дослідження Наташа Любке.

Учені наголосили, що для какаду музика не є вирішальним фактором, що викликає танці. Вони проаналізували 45 відеороликів, опублікованих у соцмережах, у яких було представлено різних птахів родини какаду, включно з какаду танімбарським, какаду жовточубим і білим какаду. Дослідження було доповнено спостереженнями за поведінкою птахів в австралійському зоопарку Wagga Wagga Zoo & Aviary.

За словами вчених, танці для какаду є самостійною поведінкою, ймовірно, пережитком шлюбних ритуалів. Ба більше, ця поведінка залежить не тільки від виду, а й від індивідуальних особливостей птаха.

Проте поки що не до кінця зрозуміло, що провокує птахів на танці. Вчені хочуть з'ясувати, чи отримують какаду задоволення від цього процесу і чи може заохочення цієї поведінки поліпшити благополуччя какаду в неволі.

Який птах найдоросліший у світі

Раніше вчені назвали найдорослішого птаха у світі. Справжнім довгожителем виявилася самка дикого альбатроса Віздом, якій виповнилося вже 74 роки.

Ба більше, Віздом продовжує гніздитися, відкладати яйця і виводити пташенят. Її окільцювали на острові Лайсан 1956 року.

