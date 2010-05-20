НАНУ обгрунтувала доцільність СП між ”Газпромом” та ”Нафтогазом”

Київ. 20 травня. УНІАН. У Національній академії наук України вважають, що створення НАК «Нафтогаз України» і ЗАТ «Газпром» окремого господарюючого суб`єкта для здійснення транзиту газу споживачам Європи забезпечить гарантовану перспективу повноцінного використання української газотранспортної системи в майбутньому.

Про це йдеться в переданих агентству УНІАН аналітичних матеріалах, підготовлених для уряду Радою з вивчення продуктивних сил (РВПС) НАНУ.

У документі наголошується, що розвиток газотранспортної системи РФ із метою нарощування транспортування природного газу до Західної Європи, зокрема, будівництво газопроводів «Північний» і «Південний», потоків із продуктивністю близько 120 млрд. куб. м на рік в обхід території України, створює загрози для ефективного використання української ГТС як важливого чинника стабільного забезпечення природним газом. «На наш погляд, ситуацію можна стабілізувати у разі створення на паритетній основі спільного господарюючого суб`єкта з делегуванням йому функцій НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» з використання ГТС для транзиту російського природного газу через територію України», - йдеться в документі.

Такий крок, на думку вчених, дозволить зацікавити потенційного постачальника природного газу в підтримці потенціалу ГТС, а Україні дасть можливість забезпечити стабільне завантаження газотранспортної системи з урахуванням нормативно-правових положень ГТС України.

«Актуальність вирішення стратегічних питань використання транзитного потенціалу ГТС пояснюється здійснюваними РФ і ЄС заходами щодо стабілізації власного енергозабезпечення на основі будівництва газопроводів в обхід України: «Південний потік» і «Nabucco» загальною пропускною спроможністю близько 94 млрд. куб. м на рік. Коли до цього додати газопровід «Північний потік», проектна потужність якого становить 55 млрд. куб. м, то в результаті транспортування природного газу в обхід України становитиме майже 150 млрд. куб. м, тоді як мінімальний за останні роки обсяг транспортування природного газу через Україну в 2009 році становив 95,8 млрд. куб. м. Тобто, у разі, коли плани реалізації цих проектів найближчими роками (2012–2015 рр.) здійсняться, то ГТС України фактично втрачає весь транзит природного газу, а з ним і ті кошти, які отримувала країна за рахунок послуг за транзит російського газу. Вартість цих послуг становить близько $2,5 млрд. щорічно. Збереження цих тенденцій призведе до втрати Україною її ролі як одного з основних транзитерів природного газу до Європи. При цьому слід мати на увазі, що РФ володіє близько 33% світових запасів природного газу й ще довго залишатиметься одним із основних його експортерів до Західної Європи», - йдеться в аналітичних матеріалах РВПС НАНУ.

Разом із цим, наголошується, що зниження ціни на природний газ у результаті Харківських домовленостей 2010 року сприятиме пожвавленню виробництва в секторах економіки України, в яких він використовується як сировина, а в тепловій енергетиці дозволить не підвищувати тарифи на послуги ЖКГ.