Росія і Молдова хочуть поновлення переговорів по Придінстров`ю

Москва. 27 травня. УНІАН. Росія і Молдова виступають за відновлення переговорного процесу з придністровського врегулювання у форматі «5+2» (Молдова, Придністров`я, Росія, Україна, ОБСЄ; спостерігачі США і ЄС).

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ і віце-прем`єр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Юрій ЛЯНКЕ.

«Зі свого боку, ми, звичайно ж, віддані своєму статусу держави-співголови, держави-гаранта, ми підтвердили нашу зацікавленість у тому, аби спільно з Україною як ще однією державою-співголовою і гарантом разом з країнами спостерігачами – США, ЄС і ОБСЄ добиватися відновлення роботи формату «5+2», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він наголосив, що для цього необхідно створити сприятливі умови, аби всі учасники формату «5+2» активно сприяли зміцненню довіри і допомагали сторонам конфлікту сісти за стіл переговорів.

С.ЛАВРОВ нагадав, що ця позиція була зафіксована в заяві лідерів сторін конфлікту, підписаній 18 березня 2009 року в Москві, а також підтверджена в заяві президентів РФ і України, яка була підписана в Києві.

Глава МЗС РФ наголосив, що головне в цьому питанні - не розгубити той позитив, який був напрацьований за багато років контактів між сторонами за допомогою зовнішніх чинників, і сприяти виробленню такого рішення, яке б визначало гарантований статус Придністров`я в рамках дотримання суверенітету й територіальної цілісності Республіка Молдова.

«Ми розраховуємо, що спільними зусиллями вдасться розблоковувати переговорний процес і продовжити пошуки компромісів щодо всеохопного й життєздатного врегулювання», - сказав С.ЛАВРОВ.

У свою чергу, Ю.ЛЯНКЕ звернув увагу на конструктивну атмосферу під час чергового раунду консультацій у форматі «5+2», який пройшов 21-23 травня в Астані під егідою казахського головування в ОБСЄ.

Він відзначив, що важливо створити необхідні умови для відновлення офіційних переговорів у форматі «5+2», і надати їм систематичного характеру.

«У рамках цього формату ми повинні досягнути остаточного і життєздатного врегулювання придністровського конфлікту і, безперечно, ми погодилися, що й надалі координуватимемо свої зусилля в цьому напрямі. Ми також наголосили на важливості зміцнення заходів довіри між обома берегами Дністра, що дасть змогу знайти оптимальні рішення для нагромаджених питань і, насамперед, для соціальних проблем людей, які проживають у регіоні», - сказав Ю.ЛЯНКЕ.