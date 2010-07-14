В Європі буде нове законодавство для безпеки постачань газу

Брюссель. 14 липня. УНІАН. Комітет з питань промисловості Європарламенту схвалив проект законодавства щодо безпеки постачання газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, проект доповіді Алєхо Відал КУАДРАСА (група народних партій, Іспанія) було схвалено на засіданні комітету 13 липня.

Згідно з проектом доповіді, ринкові механізми є найкращим захистом проти можливого переривання постачань газу в майбутньому. При цьому, національні плани попередження криз мають базуватися виключно на таких механізмах.

Передбачається, що такі національні плани мають бути розроблені країнами-членами протягом двох років з моменту набуття новим законодавством чинності.

Національні плани, передусім, мають забезпечувати захист населення від можливих криз. Крім того, країни-члени можуть також визначати додаткові категорії захищених користувачів газу, такі як малий і середній бізнес та основні соціальні сервіси. Разом з тим, категорії споживачів, що повинні бути захищені, мають споживати разом не більше 20% усього споживання газу в країні-члені ЄС.

Проект доповіді передбачає, що у випадку екстремально-низьких температур, газопостачальні компанії мають забезпечити постачання газу захищеним категоріям користувачів протягом семи днів пікового споживання та протягом 30 днів споживання високого попиту під час найхолодніших днів, або протягом 30-ти у випадку розладу в інфраструктурі постачань в середніх зимових умовах.

Передбачається, що країни-члени ЄС мають забезпечити, щоб у випадках проблем з найбільшими об’єктами газової інфраструктури, решта мережі забезпечувала можливість постачання газу в період “виключного високого попиту”, який, статистично, спостерігається один раз на 20 років.

Національні органи влади повинні будуть забезпечити це протягом 4-х років з моменту набуття законодавством чинності шляхом будівництва додаткових сховищ газу, забезпечення можливості газопроводів працювати в реверсному режимі, забезпечення зв’язків між трубопроводами в Європі і шляхом припинення залежності від одного зовнішнього постачальника газу. Транскордонні об’єднання газопроводів мають бути здійснені протягом трьох років з моменту набуття законодавством чинності.

Єврокомісія оцінюватиме національні плани і вимагатиме змін, якщо буде доведено, що вони не відповідатимуть планам інших країн-членів, або не можуть забезпечити безпеку постачання газу.

Передбачається також можливість запровадження країнами-членами ЄС механізмів надзвичайного реагування на кризи у випадках, якщо кризи з постачанням все-таки траплятимуться в періоди високого споживання газу.

Єврокомісія, згідно з проектом законодавства, отримає право оголошувати загальноєвропейський, або регіональний надзвичайний стан за запитом щонайменше двох країн-членів, які оголосили про надзвичайний стан на національному рівні. Під час надзвичайного стану Єврокомісія відповідатиме за швидкий обмін інформацією та за змістовність національних дій і координацію таких дій з третіми країнами.

В тексті також зазначається, що співпраця між наступними країнами може сприяти додатково забезпеченню безпеки постачання газу: Польща та країни Балтії; Іспанія, Португалія та Франція; Ірландія та Великобританія; Болгарія, Греція, Румунія; Данія та Швеція; Словенія, Італія, Австрія, Угорщина та Румунія; Польща та Німеччина; Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Люксембург; Німеччина, Чехія та Словаччина.

Передбачається, що проект законодавства буде винесений для голосування в сесійному залі Європарламенту у вересні.

Як повідомляв УНІАН, проект законодавства було розроблено після двох газових криз внаслідок конфліктів між Україною та Росією в 2008 та 2009 роках.

Наприкінці червня цього року Рада ЄС та депутати Європарламенту досягли компромісу щодо проекту законодавства.