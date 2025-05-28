Kingdom Come: Deliverance 2 отримала знижку в 20%, що стало найбільшим зниженням ціни з моменту релізу.

У Playstation Store стартував розпродаж на честь івенту Days of Play. В акції беруть участь понад 1300 ігор і доповнень, а сама подія триває з 28 травня по 11 червня.

Зараз можна придбати безліч проєктів за приємними цінами, від свіжих хітів до великих перевидань. Серед них і Kingdom Come: Deliverance 2, яка отримала першу з моменту виходу знижку в 20%.

Ось деякі пропозиції:

Call of Duty: Black Ops 6 - 1814 гривень (-45%)

Dragon Age: The Veilguard - 1200 гривень (-50%)

Kingdom Come: Deliverance 2 - 1600 гривень (-20%)

Marvel's Spider-Man 2 Digital Deluxe Edition - 1715 гривень (-34%)

Alan Wake 2 Deluxe Edition - 792 гривні (-60%)

Astro Bot - 1700 гривень (-15%)

Sid Meier's Civilization VII - 2550 гривень (-15%)

Indiana Jones and the Great Circle - 1759 гривень (-20%)

The Last of Us Part II Remastered - 1200 гривень (-20%)

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition - 1379 гривень (-40%)

Раніше ми розповідали, що Sony тимчасово знизить ціни на Playstation 5 на честь івенту Days of Play. Консолі за зниженою ціною можна купити безпосередньо у компанії через офіційний сайт.

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