Європарламент закликає країни ЄС припинити висилку ромів

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Депутати Європарламенту висловили глибоку стурбованість нещодавніми діями влади Франції та інших країн-членів Євросоюзу, спрямованими на масову висилку ромів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна резолюція була підтримана депутатами сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

«За» проголосували 337 депутатів, проти – 245, утрималися – 51.

Згідно з документом, масова висилка ромів порушує законодавство ЄС в частині недопущення дискримінації за національною ознакою.

Депутати заявили, що в своїх заявах політики не повинні пов`язувати питання меншин та імміграції з питаннями криміналу.

При цьому парламент також висловив переконання в тому, що ідея брати відбитки пальців у ромів є також незаконною і порушує Європейську хартію фундаментальних прав.

У документі наголошується, що згідно із законодавством ЄС про вільне пересування осіб, «відсутність економічних засобів ні в якому випадку не може виправдовувати автоматичну висилку громадян ЄС». При цьому, наголошується в резолюції, обмеження на свободу пересування можуть вводитися лише на основі персональної поведінки тих або інших осіб, а не на основі загальних роздумів про попередження за принципом етнічного або національного походження.

При цьому, рішення про висилку також повинні ухвалюватися на індивідуальній основі, підкреслили депутати Європарламенту.

У резолюції підкреслюється необхідність проведення ретельного аналізу ситуації у Франції та інших країнах-членах.

Європарламент також висловив жаль з приводу «пізньої і обмеженої реакції» Європейської комісії на дії уряду Франції.

Крім того, депутати підкреслили, що ситуація з ромами в Європі «аж ніяк не повинна впливати ні на майбутнє приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, ні на права громадян».

Як повідомляв УНІАН, у серпні Франція вислала до Румунії та Болгарії близько 1000 ромів, що нелегально поживали на території Франції. Ці дії французького уряду викликали протести правозахисників як в самій Франції, так і в інших країнах Європи.