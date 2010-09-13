Янукович та Баррозу хочуть наближати ЄС та Україну

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Президенти України та Європейської комісії Віктор ЯНУКОВИЧ та Жозе Мануель БАРРОЗУ підтверджують готовність тісно співпрацювати з метою наближення України до Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у їхній спільній заяві, розповсюдженій сьогодні після зустрічі у Брюсселі.

«Президенти наголосили на своїй чіткій підтримці подальшого зміцнення відносин між Україною та ЄС та підтвердили готовність тісно співпрацювати для сприяння впровадженню порядку денного реформ в Україні з метою наближення України до Європейського Союзу», - написано у заяві.

У документі зазначається, що керівники України та Єврокомісії обмінялися думками щодо переговорів про угоду про асоціацію і, зокрема, про створення зони вільної торгівлі. Сторони привітали досягнутий прогрес та висловили сподівання щодо прискорення та якнайшвидшого завершення переговорів.

Крім того, лідери обговорили майбутній План дій щодо запровадження безвізового режиму та привітали співпрацю, що триває «у цілій низці галузей».

В.ЯНУКОВИЧ та Ж.БАРРОЗУ підкреслили важливість домовленості України з МВФ, яка дає можливість Євросоюзу надати Україні макрофінансову допомогу на суму 610 млн. євро.

У заяві зазначається, що президент Єврокомісії привітав схвалення Україною закону про функціонування ринку газу, а також кроки для завершення процесу вступу до Енергетичного співтовариства.

Крім того, у заяві відзначається, що відносини між ЄС та Україною базуються на спільній історії та спільних цінностях, таких як демократія, ринкова економіка, повага до прав людини та верховенство права.

«Вони (президенти – УНІАН) відзначили у цьому контексті життєво важливу роль вільних ЗМІ та незалежного судочинства для продовження зміцнення демократичного розвитку України. Вони також наголосили на важливості майбутніх місцевих виборів в Україні, проведених у відповідності до міжнародних стандартів», - написано у документі.

Ж.БАРРОЗУ та В.ЯНУКОВИЧ привітали спільну ініціативу ЄС щодо розвитку Криму, в рамках якої виділено 12 млн. євро у 2010 році для розвитку регіону. Лідери також обговорили відносини з Російською Федерацією, ситуацію в Молдові та процес врегулювання придністровського конфлікту.