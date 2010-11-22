Україна та ЄС сподіваються на швидке завершення переговорів про асоціацію

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Україна та Європейський Союз сподіваються на швидке завершення переговорів про асоціацію і вітають економічні реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві за підсумками 14-го саміту Україна-ЄС, який відбувся сьогодні в Брюсселі.

“Лідери висловили задоволення прогресом, досягнутим у відносинах Україна-ЄС. У зв’язку з цим вони наголосили на важливості Угоди про асоціацію Україна-ЄС, щодо якої наразі ведуться переговори”, - зазначається в документі.

У заяві написано, що лідери України та ЄС підтвердили спільне зобов’язання щодо створення глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з метою забезпечення поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Вони також висловили сподівання на якомога швидше завершення переговорів при збереженні якості та життєздатності Угоди про асоціацію.

Крім того, саміт привітав ряд економічних реформ, здійснених Україною, і, зокрема, реформ в економічній сфері з метою забезпечення швидкого відновлення зростання та конкурентоспроможності.

Лідери також привітали укладення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо кредиту «стенд-бай» для України, яка заснована на програмі макроекономічної стабільності.

“Зі свого боку українська сторона привітала готовність ЄС забезпечити додаткову підтримку через пакет макрофінансової допомоги у сумі 610 млн. євро. Обидві сторони висловили готовність якнайшвидше завершити переговори щодо відповідного Меморандуму про взаєморозуміння”, - написано у заяві.

Саміт також наголосив на важливості подальших зусиль у боротьбі з корупцією та покращенні бізнесового та інвестиційного клімату. В цьому контексті було відзначено ключову роль, яку відіграє закон про здійснення державних закупівель, прийнятий раніше цього року.

“ЄС продовжуватиме підтримувати Україну в просуванні порядку денного реформ”, - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбувся 14-й саміт Україна-ЄС. В ході саміту сторони оцінили хід переговорів щодо угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, внутрішній розвиток в Україні та ЄС, питання регіональної співпраці у відносинах з Росією, Білоруссю, врегулюванні Придністровського конфлікту.