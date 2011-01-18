Українці Європи назвали зневагою скасування звання Героя Бандері

Брюссель. 18 січня. УНІАН. Організації українців Європи висловлюють обурення з приводу повідомлення про скасування указу Президента України від 20 січня 2010 року про присвоєння Степану Бандері звання “Герой України”.

Про це йдеться у заяві організацій українців у ряді європейських країн, переданій УНІАН.

“Поява цього повідомлення зараз, з посиланнями на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року, виглядає як відкрита провокація та зневага до українського народу та його історії”, - написано у документі.

Українці Європи вважають, що рішення судів прийняті “з грубим порушенням чинного законодавства”, суперечать нормам права і судочинства і є політичним замовленням влади України.

“Степан Бандера не є і не може бути символом якоїсь однієї партії чи політичної сили. Будучи одним з найбільш яскравих борців за Незалежну і Соборну Українську Державу, він є символом Незалежної України. Він - Герой не для окремої частини України, а для кожного свідомого українця, незалежно від місця проживання: на Заході чи Сході України, або ж за кордоном”, - зазначається у заяві.

Українці Європи зазначають, що С.Бандера та очолювана ним Організація українських націоналістів наблизили народження української держави, віддавши за це власне життя.

“Факт публічної зневаги до постаті Степана Бандери і так зване “скасування” Указу Президента про присвоєння йому звання Героя України ми вважаємо свідомою антиукраїнською провокацією владної верхівки в Україні, ознакою її політичної незрілості і меншовартості, а також загрозою для самого існування держави України”, - наголошується в заяві.

У документі також висловлюється солідарність обласним радам Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини та всім громадським і політичним організаціям, які висловили свій протест проти рішення про позбавлення С.БАНДЕРИ звання Героя.

“Звертаємося до Президента України із закликом припинити провадити антиукраїнську політику на замовлення північного сусіда, не позбавляти український народ власної історії, мови та культури», - наголошують авторибдокументу.

Всього заяву підписали голови 22 українських організацій з 5 країн Європи: Греції, Іспанії, Італії, Німеччини та Португалії.