Глава МЗС Німеччини заявив про необхідність рішучої підтримки України з боку союзників.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

"Цей зимовий період має вирішальне значення. Україна повинна зберегти здатність до оборони", - заявив політик від ХДС після переговорів у Брюсселі, зокрема з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише BR24.

За його словами, раніше в рамках так званої "коаліції охочих" обговорювалося, що необхідно "мобілізувати всі сили, щоб Україна змогла вистояти цієї зими". При цьому на Німеччину лягає особлива відповідальність. Тому Україна, за його словами, може в будь-який час розраховувати на Німеччину, підкреслив міністр.

Причиною таких заяв стали масштабні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими, пише ЗМІ. Крім того, за підсумками зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каей Каллас Вадефуль заявив про необхідність посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Ми повинні посилити тиск на Путіна і відстоювати наші європейські цінності - бути об'єднаними і готовими нести відповідальність за мир у рамках міцного європейського партнерства", - написав він у X (Twitter).

Після переговорів із генеральним секретарем НАТО Вадефуль наголосив у X (Twitter), що Європа і НАТО сильні, коли діють як єдине ціле. Саме тому вони посилюють підтримку України.

Інші новини про підтримку України з боку Заходу

Раніше УНІАН повідомляв, що Молдова і Румунія зробили Україні газовий подарунок до опалювального сезону. Було вирішено вдвічі знизити тариф на транзит газу в Україну на період опалювального сезону 2025-2026 років.

Крім того, ми також розповідали, що Україна перебуває "в кращому становищі" після зміни позиції Трампа, за словами британського прем'єра Кіра Стармера. Останні дії західних союзників України мають глибокий вплив на економіку Росії.

