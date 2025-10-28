Кораловий трикутник - найбагатша на біологічне різноманіття морська екосистема Землі.

Океанологи виявили підводний світ, який можна порівняти з тропічними лісами Амазонки за біологічним різноманіттям і значенням для екології людства. Про це пише ECOticias.

Зазначається, що ця океанічна перлина простягається над рибопромисловими районами, що охоплюють величезні площі океанів, Вона є домівкою для такого розмаїття видів, якого ніколи не було в жодному наземному середовищі, та годує й підтримує життєдіяльність мільйонів людей у різних країнах у спосіб, який ми ще не могли собі уявити.

Кораловий трикутник - найбагатша біологічним різноманіттям морська екосистема Землі, і в його межах мешкає 75% відомих у світі видів коралів. Тут мешкає понад 3000 видів риб - три тисячі в одному підводному раю, більше, ніж у всій Європі, де в нас їх залишилося всього три сотні, - і саме тому його називають Атлантичним Едемом. Морські біологи описали вражаючу кількість життя, яка навіть перевищує видове багатство тропічних лісів Амазонки, що робить його центром океанічного біорізноманіття у світі.

Цікаво, що біорізноманіття в регіоні досягає свого піку: на деяких коралових рифах мешкає більше видів, ніж в усьому Карибському морі, що свідчить про багатство життя в цих водних садах. Сама екосистема підтримує складні харчові ланцюги і взаємовідносини між видами, що розвивалися мільйони років, являючи собою лабораторію морської еволюції та адаптації.

Кораловий трикутник охоплює 5,7 мільйона квадратних кілометрів Тихого океану, проходячи через територіальні води Індонезії, Малайзії, Папуа-Нової Гвінеї, Філіппін, Соломонових Островів і Східного Тимору. У статті сказано:

"Це колосальний біорегіон, розміром з половину США, що утворює підводну магістраль, яка з'єднує різні острови і держави. З'ясовується основний факт: ця підводна Амазонка - не річка, а обрис трикутної області океану, де океанські течії, географія і клімат ідеально організовані для підтримки унікальної морської біоти".

Зазначається, що неймовірне розмаїття зумовлене стратегічним розташуванням регіону між Тихим та Індійським океанами, що забезпечує одні з найсприятливіших океанографічних умов. Величезна кількість багатих поживними речовинами течій, тропічні води і звивистий підводний рельєф створюють ідеальне середовище для бурхливого зростання морського життя і коралових рифів, перетинаючи політичні кордони.

Кораловий трикутник - це Амазонка під водою: тут мешкає більше видів, ніж у будь-якому іншому морському середовищі на планеті.

Які небезпеки загрожують цьому підводному притулку

Важливо, що він перебуває під екстремальним екологічним тиском, аналогічним до того, що загрожує тропічним лісам Амазонки, включно зі згубними методами рибальства, забрудненням довкілля та наслідками зміни клімату. Тендітні коралові сади, яким потрібні тисячі років для досягнення повної зрілості, знищуються переловом, а також застосуванням динаміту і ціаніду. Аналогічним чином, гірничодобувна промисловість, видобуток нафти і газу чинять такий самий руйнівний вплив на ці тендітні підводні екосистеми, що забезпечують життєдіяльність 120 мільйонів людей.

Зазначається, що затоплена Амазонка - один із найцінніших природних ресурсів Землі, що підтримує не тільки морське біорізноманіття, а й людські спільноти в шести країнах. Завдяки активізації природоохоронної діяльності та розвитку сталого туризму, збереження цього водного дива може стати ключовим фактором збереження стану океанів і надання майбутнім поколінням можливості побачити диво найрізноманітнішої морської екосистеми планети.

