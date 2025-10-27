Точну причину такого забарвлення з'ясувати поки що не вдалося.

Доглядачі собак, що влаштувалися в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, вперше помітили кілька собак із синьою шерстю в зоні катастрофи. Про це пише Daily Mail.

Група Dogs of Chernobyl опублікувала фото, на якому зображено кілька зграй собак, принаймні одна з яких повністю синя.

"Минулого тижня вони не були синіми. Ми не знаємо причину і намагаємося зловити їх, щоб з'ясувати, що відбувається. Найімовірніше, вони потрапили під якусь хімічну речовину", - йдеться в повідомленні.

В організації додали, що, хоча колір шерсті викликає тривогу, собаки виглядають "дуже активними і здоровими".

Хоча команда не знає, що стало причиною синього забарвлення, користувачі соціальних мереж висловили кілька припущень у коментарях до відео, опублікованих в Instagram і TikTok.

"Ця синювата шерсть - результат зовнішнього забруднення хімікатами, яке можна змити", - поділився один із користувачів TikTok.

Інший користувач у коментарях написав:

"Дивно, що ці собаки все ще досить плідні, щоб розмножуватися, так довго контактуючи із забрудненою територією".

Дослідження, проведене 2024 року, показало, що у собак сталася мутація, і вони набули нової "надздібності": вони стали несприйнятливі до радіації, важких металів і забруднення.

Вчені зібрали зразки крові у 116 бродячих собак, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, і виявили дві різні популяції, які генетично відрізняються від інших собак в околицях.

Зазначається, що це свідчить про те, що вони адаптувалися до тривалого впливу цього токсичного середовища і пояснює, чому вони продовжують процвітати на пустирі.

Норман Дж. Клейман, фахівець з охорони довкілля в Колумбійському університеті, очолив групу дослідників, які вивчали, як життя в суворих умовах вплинуло на генетику собак, оскільки катастрофи, які забруднюють або руйнують середовище проживання, можуть змусити диких тварин адаптуватися до несприятливих змін довкілля.

Він і його колеги зібрали зразки крові у 116 "напівдиких" собак, гуманно виловлених у районі Чорнобильської АЕС і за 15 кілометрів від неї, в місті Чорнобиль. Потім зразки крові доставили в США для вилучення ДНК і аналізу, який виявив унікальний генетичний склад собак.

"Таким чином, двом невеликим популяціям собак вдалося вижити в цьому високотоксичному середовищі. Крім класифікації динаміки популяції цих собак... Ми зробили перші кроки до розуміння того, як хронічний вплив множинних шкідливих факторів навколишнього середовища міг вплинути на ці популяції", - сказав Клейман.

Цікаво, що забруднене середовище проживання собак призвело до розвитку в них генетичних мутацій, які передавалися з покоління в покоління, зрештою зумовлюючи їхню адаптацію до суворих умов.

Мешканці Чорнобильського заповідника

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику проживає щонайменше 120 коней Пржевальського. За словами дослідників, коні Пржевальського - символ відродження природи Чорнобильської зони. Це єдиний на планеті вид справжніх диких коней, який дивом зберігся донині.

