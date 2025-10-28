Угорщина планує антиукраїнський блок із Чехією та Словаччиною.

Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС альянс, скептично налаштований до України, заявив головний політичний радник прем'єр-міністра Віктора Орбана в інтерв'ю Politico.

За словами радника Орбана, той хоче налагодити співпрацю з Андреєм Бабішем, чия права популістська партія нещодавно перемогла на виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо - щоб узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС і проводити спільні консультації до самітів.

Хоча до офіційного альянсу поки що далеко, його формування може серйозно ускладнити зусилля Євросоюзу з фінансової та військової підтримки України.

"Думаю, це станеться - і стане дедалі помітніше. Це добре працювало під час міграційної кризи - так ми змогли чинити опір", - наголосив політичний директор Орбана Балаш Орбан, коментуючи можливість створення блоку скептично налаштованих до України країн у Європейській раді, та згадуючи про співпрацю країн "Вишеградської четвірки" (Угорщина, Чехія, Словаччина і Польща) у 2015 році, коли при владі у Варшаві перебувала євроскептична партія "Право і справедливість".

Тоді польський прем'єр Матеуш Моравецький відігравав провідну роль, а Вишеградська група просувала сімейні цінності, посилювала зовнішні кордони ЄС і виступала проти обов'язкового перерозподілу мігрантів між країнами блоку. Однак союз розпався після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну: Польща зайняла жорстку антиросійську позицію, тоді як Угорщина обрала протилежний курс, підкреслюють журналісти.

Нова "Вишеградська трійка" повинна буде складатися лише з трьох учасників - без Польщі, чий нинішній уряд на чолі з Дональдом Туском виступає за тверду підтримку України.

Фіцо і Бабіш, навпаки, поділяють підхід Орбана, закликаючи до діалогу з Москвою замість посилення санкцій. Бабіша критикують за скептицизм щодо подальшої допомоги Києву. Зокрема, глава МЗС Чехії раніше заявив, що Бабіш у Європейській раді стане "маріонеткою Орбана". Однак поки що Фіцо не вибудовує спільної політики з Угорщиною, а Бабіш, своєю чергою, ще не сформував уряд після виборів.

Розширення угорських альянсів

За словами Балаша Орбана, Будапешт шукає політичні союзи в Брюсселі та за межами Європейської ради.

Партія ФІДЕС Орбана, що входить до ультраправої групи Patriots for Europe, планує зміцнювати зв'язки в Європарламенті, включно зі співпрацею з правими консерваторами з ECR, націоналістичним об'єднанням Europe of Sovereign Nations і навіть "деякими лівими фракціями".

Балаш Орбан додав, що традиційні партії, на кшталт "Європейської народної партії", нібито можуть з часом відвернутися від Урсули фон дер Ляєн, що зруйнує центристську більшість, яка підтримує її переобрання.

"Процес перебудови [Вишеградської четвірки] вже триває. У нас - третя за чисельністю фракція в Європарламенті, мережа аналітичних центрів по обидва боки Атлантики, і ми шукаємо союзників в усіх напрямках", - заявив він.

Вибори в Угорщині можуть цьому перешкодити

Віктор Орбан, який перебуває при владі вже 15 років, готується до виборів. За деякими опитуваннями, нова партія опозиційного лідера Петера Магяра під назвою "Тиса" зараз випереджає правлячу ФІДЕС.

Радник Орбана визнав, що майбутня кампанія буде "важкою, як завжди", і звинуватив Брюссель у "координованих спробах послабити угорський уряд і підтримці опозиції". Єврокомісія ж стверджує, що утримання коштів для Угорщини пов'язане не з політикою, а з порушенням верховенства права.

