Підземні поштовхи зафіксували у Чернівецькій області.

В Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, підземні поштовхи зафіксували у Дністровському районі Чернівецької області.

Землетрус був магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних" - заспокоїли фахівці.

Нагадаємо, це вже другий землетрус у Чернівецькій області за останні тижні. Попередній зафіксували 16 жовтня поблизу Новодністровська. Тоді магнітуда становила 2,1.

Землетруси в Україні - експерт попередив про небезпеку

Якщо в Україні станеться потужний землетрус, сейсмічна хвиля може дістатися столиці приблизно за п’ять хвилин. Про це повідомив провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь.

Основний вплив на Україну має саме зона Вранча, однак сейсмічна активність спостерігається й в інших місцях. Зокрема, у Чорному морі час від часу реєструють поштовхи силою 3–4 бали. До сейсмонебезпечних територій належать і Карпати.

Крім того, певна сейсмоактивність зафіксована і в межах Українського кристалічного щита — зокрема, на Полтавщині та у районі Кривого Рогу. Раніше ці зони вважали відносно спокійними, однак сучасні прилади засвідчили наявність підземних коливань силою до 4–4,5 бала.

