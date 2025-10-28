Продати долар можна в середньому за курсом 41,83 грн, а євро – 48,65 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 28 жовтня, зріс ще на 10 копійок і складає 42,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,83 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 49,40 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,65 гривні за євро.

Який курс долара в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,13 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,40 грн/євро, а курс продажу – 49,23 грн/євро.

Національний банк України встановив на 28 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар. При цьому офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,97 гривні за один євро.

У свою чергу фінансовий аналітик Андрій Шевчинин вважає, що впродовж останнього тижня жовтня гривня продовжить поступове зниження щодо іноземних валют. За його словами, коливання валюти залежатимуть від дій НБУ.

На думку членкині правління, директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганнм Золотько, коливання курсу валюти, швидше за все, будуть "хвилеподібними".

