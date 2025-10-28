На думку прем'єра Угорщини, мирний саміт в Будапешті все ж відбудеться, але коли саме, він не знає.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мирну угоду між Україною та Росією щодо закінчення війни мають підписати саме в Будапешті. Таку заяву він зробив в інтерв'ю угорському виданню Index.

На думку Орбана, Будапештський мирний саміт все ж відбудеться, але коли саме - політик не зміг відповісти. Він заявив, що миру між Росією та Україною можна досягти лише за участю зовнішніх сил.

Прем'єр Угорщини додав, що "хтось" має домовитися про мир з росіянами - США чи Європа. При цьому, Орбан зазначив, що Європа нібито не хоче вести переговори з Росією й він назвав це великою помилкою.

Відео дня

"Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори і вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати", - сказав Орбан.

На його думку, європейські лідери мали б вступити в прямий контакт з Росією, розпочати переговори, домогтися підписання російсько-європейської угоди щодо європейської системи безпеки, а також щодо майбутнього України.

Угорщина та США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір вже наступного тижня зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що політики збираються обговорити введення американських санкцій проти російської нафти. Сіярто зазначив, що зустріч Орбана і Трампа відбудеться у Вашингтоні в другій половині наступного тижня, але точної дати він не озвучив.

Також ми писали, що посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини конкретних кроків для зменшення енергозалежності від Росії. За словами Вітакера, Угорщина, на відміну від багатьох інших країн Європи, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів у цьому питанні. За словами посла США при НАТО, Вашингтон готовий допомогти Будапешту у процесі позбавлення залежності від російської нафти та газу. Вітакер додав, що активних кроків з відмови від російських енергоносіїв США очікують і від інших країн, зокрема, Словаччини та Туреччини.

