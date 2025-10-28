Якщо Європа не змусить Росію заплатити за розпочату війну проти України, доведеться платити самим.

Євросоюз посилює тиск на уряди, які не бажають узгодити фінансування для України, - попереджаючи їх: якщо не змусять Росію заплатити, доведеться платити самим.

Єврокомісія чудово усвідомлює, що її "план Б" - спільні запозичення ЄС (єврооблігації) - ще менш привабливий варіант для фінансування позики на 140 млрд євро, ніж пропозиція використати заморожені російські державні активи, пише Politico.

Повідомляється, що так звані "ощадливі" країни - Німеччина та Нідерланди - традиційно виступають проти зростання боргового навантаження на платників податків, а держави з уже високим рівнем заборгованості, такі як Франція та Італія, не можуть дозволити собі нових зобов'язань.

Але саме на цьому і будується розрахунок. Брюссель сподівається, що Бельгія, де зосереджені майже всі активи, та інші держави, які висловлюють сумніви щодо законності конфіскації, погодяться на початковий план, щоб уникнути значно суперечливішого варіанту з єврооблігаціями.

"Дисципліна бюджетів у деяких країнах ЄС настільки низька, що я не вірю, що єврооблігації будуть схвалені, особливо "ощадливими" в найближчі 10 років. 140 мільярдів - це величезні гроші, і ми зобов'язані їх використати. Ми повинні показати, що не боїмося", - заявив глава брюссельського аналітичного центру CEPS Карел Ланно.

Конфіскація російських активів

Спочатку ідея конфіскувати російські активи викликала сумніви - юридичні та моральні, але на тлі зростаючих потреб України і невизначеності політики Вашингтона позиція Євросоюзу змінилася. На нещодавньому саміті ЄС прем'єр Бельгії Барт де Вевер заблокував ініціативу, яка потребує одноголосного схвалення всіх 27 членів, і рішення відклали щонайменше до грудня.

Тепер Євросоюз поспішає за двома напрямками: Україна ризикує залишитися без коштів до кінця березня, а в самій Європі процес ухвалення рішень може ускладнитися через спроби Угорщини, Чехії та Словаччини сформувати антиукраїнський альянс.

"Це дипломатія, - зазначив один із європейських дипломатів. - Потрібно запропонувати те, чого співрозмовник зовсім не хоче, щоб він погодився на менш болючий варіант".

Незважаючи на жорстку позицію Бельгії, в Єврокомісії впевнені, що до грудня угоду все-таки буде досягнуто. Багато країн ЄС, як і раніше, виступають проти спільних боргів, вважаючи, що не повинні розплачуватися за чужу фінансову безвідповідальність. Однак прецедент було створено під час пандемії COVID-19, коли держави схвалили спільне запозичення на 800 млрд євро для відновлення економіки.

Обговорюється і третій шлях - пошук додаткових 25 млрд євро російських активів в інших країнах ЄС, але цей процес може затягнутися довше, ніж Україна здатна чекати.

Чому це питання виявилося таким "складним"

Основна частина заморожених коштів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, через що саме Бельгія несе найбільші юридичні ризики. Навіть попри те, що Єврокомісія запевнила, що всі можливі ризики будуть розділені колективно між країнами ЄС, а не ляжуть на плечі однієї країни.

Брюссель наполягає: повертати 140 млрд євро Росії доведеться тільки в тому разі, якщо Кремль припинить війну і виплатить репарації Україні - а ймовірність цього настільки мала, що фактично гроші навряд чи колись будуть повернуті, пише ЗМІ.

Проте в Бельгії побоюються юридичних позовів з боку Москви, особливо з огляду на існуючий з 1989 року двосторонній інвестиційний договір.

Європейський кредит для України - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС виніс вердикт щодо росактивів. Президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз планує покрити фінансові потреби України в найближчі два роки.

Крім того, у Данії розповіли, коли хочуть ухвалити рішення щодо "репараційного кредиту" для України. "Ідея дозволити Росії заплатити за шкоду, завдану Україні, - це єдиний шлях уперед", - заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

